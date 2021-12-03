



Глава Узбекистана провел переговоры с руководством ОАЭ



ТАШКЕНТ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с представителями руководящих кругов Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, состоялись беседы с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, заместителем Премьер-министра – министром по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Заидом аль Нахайяном и Вице-президентом, Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, Правителем Эмирата Дубай Мухаммадом бин Рашидом аль Мактумом. Повестка дня переговоров включала рассмотрение актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, инноваций и технологий, альтернативной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, модернизации инфраструктуры, подготовки кадров, транспорта и логистики и других.

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