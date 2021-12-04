Глава МИД Узбекистана провел в Стокгольме ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2-3 декабря представительная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым пребывала с визитом в Швеции в рамках участия в 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

На полях СМИД ОБСЕ глава МИД Узбекистана провел встречи с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Шмид и председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Кристин Линде, с которыми обсудил актуальные аспекты дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

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