Глава Узбекистана отбыл с государственным визитом в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился во главе представительной делегации официальных и деловых кругов с двухдневным государственным визитом в Республику Казахстан.

Поездка предпринята по приглашению казахской стороны с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. Также в рамках визита будет проведен двусторонний бизнес-форум.

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