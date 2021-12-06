



Погода в Узбекистане на 7 декабря



ТАШКЕНТ, 6 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, по горным районам Ташкентской и Наманганской областей местами осадки. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза -3° тепла, днем 4-9° тепла.

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