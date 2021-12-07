Подведены итоги визита главы Узбекистана в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. 6 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный визит в Республику Казахстан, предпринятый по приглашению главы РК Касым-Жомарта Токаева.

Основные мероприятия визита были проведены 6 декабря и включали проведение переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, возложение цветов к Монументу "Отан коргаушылар" ("Защитникам Отечества") в столице Казахстана, участие в церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в городе Нур-Султане и посещение Офиса цифрового правительства Казахстана.

В ходе проведенных переговоров главы двух государств рассмотрели ключевые аспекты развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инвестиций, машиностроения, промышленности, бизнеса, строительства, энергетики, водного и сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, туризма и спорта и других.

В целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства Президенты выразили намерение учредить Высший Межгосударственный Совет, Совет межпарламентского сотрудничества и Совет министров иностранных дел Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

По итогам переговоров, прошедших в узком и расширенном форматах было подписано свыше 20 документов по дальнейшему укрплению межгосударственного сотрудничества, в том числе, Декларация о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, План практических действий по доведению товарооборота между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан до 10 миллиардов долларов в ближайшее 5 лет, соглашения в таможенной сфере, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, исследования и использования космического пространства в мирных целях, о создании Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", а также документы по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспортных коммуникаций, судебно-экспертной деятельности, обороны, занятости, науки.

Кроме того, были приняты "дорожные карты" по расширению сотрудничества между хокимиятами Ташкентской и Туркестанской областями, городами Ташкент и Нур-Султан, Навоийской и Кызылординской областями на 2022-2023 годы.

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