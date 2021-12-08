



Глава государства поздравил граждан с Днем Конституции



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня Конституции страны. В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ со знаменательной датой – 29-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан.



К сожалению, из-за продолжающейся во всем мире, в том числе и в нашей стране, пандемии коронавируса мы и в этом году не смогли широко провести торжества, посвященные Дню Конституции. Несмотря на это, нынешний праздник наполняет наши сердца радостью, его с большим воодушевлением отмечают в семьях, трудовых коллективах, образовательных учреждениях, махаллях.



Уважаемые друзья!



Все мы хорошо знаем и высоко ценим то, что Конституция, являющаяся Основным законом нашей жизни, служит прочным правовым фундаментом всех наших успехов и достижений в годы независимости.



Опираясь на нашу Конституцию, мы пять лет назад приняли Стратегию действий и начали широкомасштабные реформы, направленные на построение Нового Узбекистана. За прошедший короткий период кардинально изменились политико-правовая, социально-экономическая, культурно-духовная сферы жизни нашего общества. Независимость и открытость, верховенство закона, взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом стали основным направлением политики нашего государства.



Мы привержены закрепленной в Конституции идее построения правового демократического государства и свободного гражданского общества и осуществили на этом пути огромную практическую работу, приобрели большие знания и опыт.



Исходя из конституционной нормы "Народ является единственным источником государственной власти", критерием своей деятельности мы определили постоянный диалог с народом, налажена эффективная система отчетности руководителей государственных органов перед гражданами.



В работе государственных органов все больше наблюдается открытость и гласность. Сенаторы и депутаты, министры и хокимы, все должностные лица непосредственно проводят встречи с населением, дошли до самого нижнего звена, махалли и на местах решают проблемы людей.



Сегодня наши граждане активно участвуют в процессе обсуждения проектов важных постановлений и законов, вопросов рационального использования бюджетных средств, государственных закупок. На основе этого взаимодействие между государственными организациями и гражданскими институтами, общественный контроль вышли на новый уровень.



Нашим соотечественникам создаются широкие возможности для свободного проживания в любом регионе страны, приобретения жилья и иной недвижимости, получения гражданства, образования, трудовой деятельности, занятия предпринимательством и стабильного дохода, доступа к различным государственным услугам. Самое важное, такие изменения каждый человек сегодня видит и ощущает в своей повседневной жизни.



Особо нужно отметить, что работа, начатая государством также по обеспечению прав и свобод граждан Узбекистана за рубежом, служит повышению любви к Родине и чувства уверенности у наших соотечественников, проживающих в других странах.



В достижении таких результатов, исходя из требований нашей Конституции и законов, важную роль играет решение с участием широкой общественности вопросов развития экономики и предпринимательства, обеспечения населения жильем, проблем в сферах здравоохранения и образования, а также принудительного труда, в том числе детского труда, безработицы, бедности, борьбы с коррупцией.



Следует подчеркнуть, что первые положительные результаты дает системная работа на основе "железной", "женской" и "молодежной" тетрадей, в разрезе махалли и каждой семьи, внедренная в нашей стране с целью устранения социальных проблем. При этом особое внимание уделяется обеспечению прав и интересов наших уважаемых ветеранов, женщин, молодежи, нуждающихся слоев населения.



Активизируется также деятельность местных Кенгашей. Об этом свидетельствует и тот факт, что только в нынешнем году данными структурами положительно решено более 29 тысяч проблем граждан, в отношении руководителей, безответственно относящихся к своим обязанностям, принимаются соответствующие законные меры.



Осуществляются коренные реформы в судебной системе, имеющей важное значение в защите прав человека. В частности, упразднена надзорная инстанция, установлен порядок непосредственного рассмотрения жалоб граждан и адвокатов аналогично протесту прокурора.



Впервые организована деятельность административных судов, удерживающих должностных лиц от незаконных действий, благодаря этим судам только в текущем году восстановлены права более 6,5 тысячи граждан и предпринимателей. Ограничено участие прокурора в экономических и гражданских судах, искоренена практика необоснованного отзыва уголовных дел из суда. В целях усиления защиты прав иностранных инвесторов налажена деятельность Международного коммерческого арбитража.



Расширяются полномочия адвокатов, создаются необходимые условия для эффективного осуществления своих задач общественными группами, созданными Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека – омбудсманом.



В этом году более 4 тысяч лиц освобождены из зала суда, в отношении около 8 тысяч граждан сняты обвинения по необоснованно предъявленным статьям, оправданы 859 лиц, все это является важнейшим результатом наших реформ в судебно-следственной сфере.



В соответствии с присущими нашему народу такими качествами, как милосердие, великодушие и благородство, постоянно применяется практика помилования в отношении лиц, по незнанию совершивших преступление, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Как логическое продолжение этой работы накануне Дня Конституции я подписал еще один указ, в соответствии с которым 182 лица данной категории будут освобождены досрочно и смогут вернуться к нормальной жизни.



В нашей стране делаются важные шаги для обеспечения свободы слова и совести, формирования средств массовой информации, выражающих общественное мнение, в качестве “четвертой власти”.



Представителям разных наций и религиозных конфессий создаются необходимые условия и возможности для развития своего языка, традиций и обычаев.



В то же время мы хорошо понимаем, что нам предстоит еще многое сделать в целях полного претворения в жизнь норм нашей Конституции, более эффективного обеспечения верховенства закона и справедливости в обществе, прав и интересов человека, его чести и достоинства. Для реализации стоящих перед нами задач мы последовательно продолжим широкомасштабные реформы в рамках осуществления Стратегии развития Нового Узбекистана.



Прежде всего мы уделим внимание созданию организационно-правовых основ реализации намеченных в Стратегии задач, ускорению демократических реформ. Будут приняты комплексные меры по дальнейшему расширению полномочий парламента и местных Кенгашей, усилению контроля за деятельностью исполнительных органов, улучшению взаимодействия между политическими партиями и общественными организациями. В центре нашего внимания будут находиться вопросы повышения роли местных Кенгашей в развитии регионов, создания необходимых условий для эффективной деятельности институтов гражданского общества.



Большое значение будет иметь точное определение правового статуса государственных органов в рамках реализации программы административных реформ, формирование компактного управленческого аппарата и цифровизация делопроизводства.



Еще одна важная задача заключается в пересмотре действующего уголовного законодательства.



В настоящее время почти 80 процентов отбывающих наказание в колониях, привлечены к труду, но эти годы работы не прибавляются к общему трудовому стажу и не учитываются при начислении пенсии. Отмена данного ограничения, не отвечающего принципу социальной справедливости, способствовала бы предупреждению повторного совершения преступлений из-за финансовой нужды. Также будет внедрена система "пакета первичной помощи" для содействия отбывшим наказание гражданам в обретении своего места в обществе. В частности, таким лицам, представившим конкретный бизнес-проект и желающим начать собственное дело, из Фонда развития службы пробации будет оказана единовременная материальная помощь в объеме до 10 миллионов сумов.



Мы последовательно продолжим политику, направленную на противодействие коррупции, препятствующей нашему развитию, и формирование в обществе атмосферы непримиримости к любым ее проявлениям. В этом плане мы уделим серьезное внимание эффективному использованию потенциала не только государственных органов, но и широкой общественности, особенно институтов гражданского общества.



Дорогие друзья!



Думаю, все мы хорошо понимаем, что для реализации задач, отраженных в Стратегии развития и имеющих важное значение в построении справедливого, действительно народного государства, прежде всего будут необходимы конституционная основа и еще более прочная законодательная база. В этом смысле важной задачей становится гармонизация Основного закона с современными реалиями нашего общества, сутью наших последовательных реформ, а также создание прочного правового фундамента Стратегии развития Нового Узбекистана.



Данный вопрос был особо подчеркнут в предложениях граждан, широкой общественности, представителей политических партий в ходе встреч, прошедших в этом году перед президентскими выборами, что ставит на повестку дня конституционные реформы в качестве объективной необходимости.



Это особенно наглядно проявляется в следующем.



Во-первых, необходимо заменить ранее действовавший принцип "государство – общество – человек" на новый: "человек – общество – государство", закрепить его в национальном законодательстве и правовой практике.



Во-вторых, в процессе экономических реформ главным критерием должно стать обеспечение интересов человека. Это – важнейшее условие построения действительно народного государства.



В-третьих, конституционное закрепление роли и статуса институтов гражданского общества, отражающее принцип “Общество – инициатор реформ”, также является требованием времени.



В-четвертых, в Основном законе мы должны определить конституционные основы развития института семьи, бережного донесения до будущих поколений традиционных человеческих ценностей, дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране.



В-пятых, сегодня, когда подрастающее поколение выходит на арену в качестве созидателей Нового Узбекистана, в целях полного обеспечения его прав и интересов в нашей Конституции должны быть отражены государственная молодежная политика, вопросы всесторонней поддержки молодежи, ее права и обязанности.



В-шестых, сегодня Узбекистан уверенно идет по пути построения социального государства и справедливого общества. Поэтому, думаю, настало время закрепить в качестве конституционной нормы принцип "Новый Узбекистан – социальное государство".



В-седьмых, в целях повышения эффективности действующей системы защиты прав человека в нашей Конституции также должны быть отражены вопросы недопущения детского труда, надежной защиты прав инвалидов, представителей старшего поколения.



В-восьмых, в настоящее время многие развитые государства, учитывая глобальные климатические изменения, вводят в свои конституции специальные экологические разделы. В Конституции Узбекистана также важное место должно быть отведено правовым нормам, касающимся этого актуального вопроса.



В-девятых, целесообразно закрепить на конституционном уровне вопросы развития детских садов, школ, сфер высшего образования и науки, которые являются взаимосвязанными составляющими фундамента Третьего Ренессанса.



Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую важнейшую, стратегическую задачу, как обновление Конституции, провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять по данному вопросу конкретное решение.



Убежден, что палаты Олий Мажлиса, уважаемые депутаты и сенаторы, почтенные ветераны, женщины, молодежь, ученые-правоведы и политологи, деятели науки, творческая интеллигенция – весь наш народ выразят свое мнение и взгляды по этому вопросу.



Думаю, есть глубокий жизненный смысл в словах выдающегося государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля о том, что "Стать лучше – значит измениться, быть лучшим из лучших – значит меняться постоянно".



Действительно, нынешнее стремительно меняющееся время требует от нас созвучных ему действий и перемен. Для того чтобы иметь отвечающую требованиям времени Конституцию, мы должны подготовить проект обновленного Основного закона, вынести его на всенародное обсуждение и усовершенствовать с учетом выдвинутых предложений. Думаю, принятие этого важного политического документа в 2022 году, в дни празднования 30-летия Конституции Республики Узбекистан, будет делом, достойным традиций нашей национальной государственности, отражающим интересы народа.



Уважаемые соотечественники!



В этот знаменательный праздничный день хочу еще раз подчеркнуть: реформы в Новом Узбекистане приобрели необратимый характер.



Благодаря огромному стремлению и твердой воле нашего народа идея созидания Нового Узбекистана превращается в общенародное движение. Если все мы еще больше сплотимся на пути к этой великой цели, будем с воодушевлением и ответственностью самоотверженно трудиться, то обязательно достигнем намеченных высоких рубежей.



Уверен – пройдут годы, столетия, но тех, кто в очень сложное и трудное для страны время внес достойный вклад в построение Нового Узбекистана, всегда будут с благодарностью вспоминать потомки.



Пусть каждому из нас доведется испытать великое счастье служить своему народу!



Пусть всегда процветает наш родной Узбекистан!



Пусть Всевышний поддерживает нас во всех наших благих начинаниях!



Еще раз от всей души поздравляя вас, дорогие соотечественники, с Днем Конституции, желаю всем вам здоровья, мира, достатка и благополучия вашим семьям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи