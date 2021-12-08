Ташкент посетил спецдокладчик ООН

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент Специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалу Ни Аолайн.

В ходе аудиенции глава государства и его гостья рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах защиты прав человека, противодействия современным вызовам и угрозам, оказания технического содействия и помощи в реализации программ и проектов в области повышения роли институтов гражданского общества, усиления роли женщин и поддержки молодежи, совершенствования законодательства и других сферах.

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