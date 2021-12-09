В Ташкенте прошла встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и Италии

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. 8 декабря в Ташкенте была проведена 2-я встреча руководителей ведомств внешней политики стран Центральной Азии и Италии, а также представителей Европейского союза.

Форум был организован с целью обсуждения вопросов развития многостороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, энергетики, здравоохранения, борьбы с пандемией, экологии и охраны окружающей среды, инвестиций, транспорта и транзита и других. В рамках конференции также был организован "круглый стол" на тему: "Современное состояние и перспективы развития научного сотрудничества между Центральной Азией и Италией".

На полях министерской встречи глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, министром иностранных дел Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым.

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