



Погода в Узбекистане на 11 декабря



ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 12-15 декабря текущего года на территорию Узбекистана осуществится вынос влажного воздуха с районов Каспийского моря с последующим вторжением холодной воздушной массы

с районов Урала.



12-14 декабря по республике временами пройдут осадки (дождь, с переходом в снег).



12-13 декабря в горных и предгорных районах осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Также, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.



По республике ожидается понижение температуры воздуха на 8-10° ниже нормы.



13-15 декабря температура воздуха понизится ночью до 3-8° мороза, днем до 0-5° тепла, по северу ночью до 7-12° мороза, местами до 14-16° мороза, днем до 3° мороза-2° тепла. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

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