Делегация Узбекистана посетила ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 7-9 декабря делегация официальных и деловых кругов Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым посетила Объединенные Арабские Эмираты.



Целью поездки является участие во Всемирной выставке "EXPO 2020 DUBАI", где организован национальный павильон Узбекистана.



В рамках пребывания в Абу-Даби глава делегации Узбекистана провел встречу с заместителем премьер-министра, министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Заедом аль-Нахайяном по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в сферах в инвестиций, торговли и экономики, малого и среднего бизнеса, энергетики, сельского хозяйства, финансов, инфраструктуры, здравоохранения, науки, образования и культуры.



8 декабря в городе Дубаи в рамках "EXPO 2020 DUBАI" был проведен Национальный день Узбекистана. В церемонии приняли участие министр толерантности и сосуществования Объединенных Арабских Эмиратов шейх Нахайян бин Мубарак аль-Нахайян и другие официальные лица.

На информационных стендах Узбекистана представлены исторические вехи развития страны, а также достижения последних лет и стратегии дальнейшего развития, рассказано о возможностях инвестиционного климата республики. Мастера искусств Узбекистана представили публике национальную культуру и классические произведения, а также была широко представлена национальная узбекская кухня.

9 декабря в Дубаи была проведена встреча главы узбекской делегации с вице-президентом и премьер-министром Объединённых Арабских Эмиратов, правителем Эмирата Дубаи Шейхом Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом, в ходе которой были вновь актуализированы ключевые вопросы развития сотрудничества по приоритетным направлениям.

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