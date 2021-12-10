



Глава Узбекистана провел встречу с руководителем российской компании



ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающим с визитом в Ташкенте членом совета директоров, генеральным директором компании "Уралхим" (Россия) Дмитрием Мазепиным. В ходе аудиенции глава государства и руководитель российской компании рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере производства азотных, фосфорных и сложных удобрений с освоением ресурсной базы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи