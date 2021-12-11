Глава Узбекистана принял онлайн-участие в саммите Евразийского экономического союза

ТАШКЕНТ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. 10 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял онлайн-участие во встрече с коллегами по Евразийскому экономическому союзу, которая проходила под председательством Казахстана.

В ходе саммита главы стран-участниц ЕАЭС (России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, а также Кубы в качестве наблюдателя) рассмотрели вопросы углубления региональных интеграционных процессов, развития сотрудничества области экономики, торговли, промышленности, транспорта и транзита, таможенного администрирования, зеленой экономики, цифровизации и других направлениях.

В рамках форума председательство в ЕАЭС на 2022 год было передано Кыргызстану.

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