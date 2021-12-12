



Погода в Узбекистане на 13 декабря



ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 12-15 декабря текущего года на территорию Узбекистана осуществится вынос влажного воздуха с районов Каспийского моря с последующим вторжением холодной воздушной массы с районов Урала.



12-14 декабря по республике временами пройдут осадки (дождь, с переходом в снег).



12-13 декабря в горных и предгорных районах осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Также, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.



По республике ожидается понижение температуры воздуха на 8-10° ниже нормы.



13-15 декабря температура воздуха понизится ночью до 3-8° мороза, днем до 0-5° тепла, по северу ночью до 7-12° мороза, местами до 14-16° мороза, днем до 3° мороза-2° тепла. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, к вечеру возможен переход в снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза. По Хорезмской области

температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки, местами возможны сильные. Возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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