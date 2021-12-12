



Глава государства поздравил фермеров



ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы сельского хозяйства страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника. В обращении говорится: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые дехкане и фермеры, работники аграрной сферы!



От всей души поздравляю вас и весь наш народ с Днем работников сельского хозяйства.



В эти дни, когда на нашей щедрой и благодатной земле широко отмечается праздник урожая, выражаю искреннюю признательность мастерам своего дела – умелым дехканам и фермерам, садоводам, животноводам и шелководам, водникам и ирригаторам, агрономам и механизаторам, руководителям и работникам агрокластеров, дехканских хозяйств, ученым и специалистам за их самоотверженный труд во имя процветания Нового Узбекистана и роста благосостояния народа.



Дорогие друзья!



Проводимые в последние годы коренные реформы в сельском хозяйстве, рассчитанные на долгосрочную перспективу, становятся важным фактором достижения в сфере весомых результатов.



Продолжая последовательную работу в этом направлении, мы придаем приоритетное значение созданию в стране благоприятной среды для агробизнеса, повышению его инвестиционной привлекательности, индустриализации отрасли.



Нужно особо отметить, что в целях развития сферы наши предприимчивые дехкане и фермеры широко используют последние достижения науки, опираются на свой многолетний опыт и богатые знания.



Как известно, профессия земледельца – одна из самых почетных и в то же время самых нелегких в мире. Все мы являемся свидетелями того, что и в этом году сельское хозяйство столкнулось с рядом трудностей.



Негативное влияние продолжающейся во всем мире пандемии, а также отсутствие дождей весной, чрезмерно жаркое лето, еще более ощутимая, чем в предыдущие годы, нехватка водных ресурсов – все это стало еще одним испытанием воли и стойкости наших дехкан.



Но, несмотря на имеющиеся проблемы, трудолюбивые дехкане смогли получить богатый урожай во всех отраслях, достичь более высоких по сравнению с предыдущими годами рубежей, и это, безусловно, достойно особого внимания.



В нынешнем году в республике собрано более 20 миллионов тонн фруктов и овощей, около 7,4 миллиона тонн зерна, более 3,4 миллиона тонн хлопка-сырца, произведено 23 тысячи тонн коконов шелкопряда, 2,6 миллиона тонн мяса, более 11 миллионов тонн молочной продукции, 8,3 миллиарда яиц, 400 тысяч тонн рыбы, что явилось достойным результатом нелегкого и кропотливого труда в течение всего года.



В этой связи мне доставляет большое удовольствие отметить фермерские хозяйства, собравшие по 95-100 центнеров зерна с гектара, – "Сотволдиев Хошимжон" Мархаматского района, "Исломжон Шукурулло" Бувайдинского района, "Нажмиддин Фахриддин файз" Ахангаранского района, "Фарход" Дустликского района, "Кухна Бухоро" Рамитанского района, "Мул хосил сифат" Каршинского района, "Мохинур файзли гавхари" Риштанского района, "Паданг" Кумкурганского района, "Сахтиён Азамати" Элликкалинского района, "Шохида бургути" Туракурганского района.



Благодаря реформированию еще одной важной аграрной сферы – хлопководства в этом сезоне удалось собрать на 422 тысячи тонн хлопка-сырца больше, чем в прошлом. Примечательно, что урожайность выросла в среднем на 6,3 центнера с гектара.



Мы с благодарностью называем такие ставшие примером хлопково-текстильные кластеры, которые внесли значительный вклад в создание высокого хлопкового хирмана, как "Термиз Жайхун" Кумкурганского района, "Сангзор-текстиль" Дустликского района, "Жиззах кентекс" Зафарабадского района, "Боёвут текстиль кластер" Баявутского района, "Коракул кумуш калава" Каракульского района, "Бухоро агро кластер" Гиждуванского района, "Наманган тукимачи кластер" Туракурганского района, "Пахтачи кластер" Пахтачийского района, "Оккургон агро кластер" Аккурганского района, "Янгиарик текс" Янгиарыкского района, "Коботекс" Багатского района, а также фермерские хозяйства "Хушбок бобо" Джаркурганского района, "Норкозок ота" Шараф-Рашидовского района, "Тангирберди ота" Юкарычирчикского района, "Савай курки" Кургантепинского района, "Варахшо нурли замини" Пешкунского района, "Рахматулла Чаман" Берунийского района.



Дорогие соотечественники!



В условиях усиливающейся конкуренции сама жизнь требует последовательного внедрения в сельское хозяйство новых подходов, инновационых, передовых разработок, интенсивных и ресурсосберегающих технологий.



Происходящие в последнее время во всем мире, в том числе в нашем регионе, климатические изменения, обостряющийся дефицит водных ресурсов, экологические проблемы повышают актуальность обеспечения в сфере синтеза науки и производства.



Данные факторы нашли отражение в Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, которая служит программным документом в таких приоритетных вопросах, как дальнейшее углубление реформ и использование инновационных технологий, обеспечение продовольственной безопасности, снабжение населения качественной продукцией, расширение географии экспорта.



Необходимо подчеркнуть, что внедряемая в сельском хозяйстве кластерная система, основанная на рыночных механизмах и являющаяся наиболее передовой формой управления, полностью оправдывает себя на практике. В настоящее время эта инновационная модель становится важным средством развития агросектора, источником гарантированного дохода сельчан.



В нашей стране во всех направлениях сельского хозяйства действует 651 агрокластер, на долю этих предприятий приходится 100 процентов собираемого хлопка и зерна, более 40 процентов плодоовощной продукции.



Агрокластеры эффективно решают такие ключевые задачи, как модернизация и индустриализация сельского хозяйства, глубокая переработка выращенного урожая, в результате экспортируется уже не сырье, а готовая продукция с высокой добавленной стоимостью, на селе обеспечиваются занятость и сокращение бедности.



Так, в хлопководстве показатель переработки волокна вырос в 2,5 раза. В стране сегодня перерабатывается 100 процентов хлопка-сырца, за счет этого производство пряжи увеличилось в 2 раза, готовой продукции – в 3 раза. Объем годового экспорта составил около 3 миллиардов долларов.



Важное значение имеет то, что руководители кластеров, фермеры и дехкане, бережно относящиеся к земле, рационально использующие каждую ее пядь, обладающие огромным опытом и мастерством, добиваются высоких показателей также в плодоовощеводстве, рисоводстве, выращивании лекарственных растений, животноводстве и других отраслях сельского хозяйства.



Уважаемые представители сферы!



Как известно, в последние годы серьезное внимание в стране уделяется мерам по повышению плодородия сельскохозяйственных угодий, введению севооборота на посевных площадях, освоению богарных земель. Так, в 2020-2021 годах на систему севооборота было переведено 369 тысяч гектаров земель. В целях широкого внедрения водосберегающих технологий налажена система государственного субсидирования.



Положительные результаты дает работа по созданию теплиц, обеспечению стабильности цен на продовольственную продукцию. Только в 2021 году на 797 гектарах было построено 398 современных теплиц стоимостью 2,3 триллиона сумов, за счет чего обеспечена занятость более 11 тысяч человек.



Все это способствует удовлетворению потребностей внутреннего рынка и в то же время повышению экспортного потенциала страны, а также развитию на селе торговых сетей, логистических центров и перерабатывающих предприятий.



Открываются новые направления поставок на зарубежные рынки, в этом году экспортировано около 1,5 миллиона тонн плодоовощной продукции в 65 государств мира. При этом следует особо отметить рост показателей экспорта бобовых культур – на 122 процента, виноградной продукции – на 142 процента, овощей – на 103 процента, орехов – в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.



Вместе с тем в центре нашего внимания должны находиться вопросы реализации новых проектов, увеличения объемов производства, дальнейшего расширения номенклатуры и повышения качества продукции за счет широкого внедрения в сферу рыночных механизмов, а также подготовка квалифицированных специалистов.



Исходя из данных требований и критериев в сфере намечены масштабные реформы. Несомненно, позитивные результаты в будущем дадут такие меры, как сокращение на 30-35 процентов себестоимости выращиваемой продукции, повышение плодородия земель, увеличение не менее чем в 2 раза доходов дехкан и фермеров, поддержка производства экспортоориентированной продукции и развития плодоовощеводства, обеспечение сырьем агропромышленных предприятий и значительное увеличение объемов производства, развитие животноводства, переход на принципы государственно-частного партнерства в системе управления водохозяйственными объектами.



Убежден, что на выполнение стоящих перед нами ответственных задач вы направите все свои навыки и опыт, силы и энергию, весь свой потенциал.



Уважаемые соотечественники!



Великий поэт и мыслитель Алишер Навои, воспевая труд земледельцев, сказал, что, засевая поля, они создают основу достатка и благополучия народа. Действительно, в этих мудрых словах заложен глубокий жизненный смысл.



Еще раз поздравляю вас с сегодняшним замечательным праздником, желаю всем вам здоровья, мира и счастья, достатка и благополучия вашим семьям.



Пусть в наступающем новом, 2022 году всем нашим трудолюбивым дехканам, беззаветно любящим родную землю, сопутствуют успех и удача!



Пусть процветает наш родной Узбекистан!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи