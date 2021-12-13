



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 195747 заболевших



ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 10 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 195 тысяч 747 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1436 человек.



Число случаев заражения за последние 28 дней - 6 тысяч 064, смертность за тот же период - 80 человек. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи