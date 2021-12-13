Ведомство внешней торговли Узбекистана посетил посол Индии

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Маниш Прабхат.

В ходе переговоров с главой ведомства Сардором Умурзаковым были обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Индии в сферах торговли и экономики, инвестиций, финансов, транспорта и логистики, здравоохранения. технологий, науки, образования и культуры, углубления регионального взаимодействия, прежде всего, между Андижанской областью Узбекистана и штатом Гуджарат Индии.

Также были подписаны Меморандумы о взаимопонимании между Посольством Республики Индия в Республике Узбекистан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан относительно выделения грантового финансирования для реализации проекта "Создание и оснащение новой метрологической лаборатории в Республиканском научном специализированном аллергологическом центре", а также проекта "Оснащение среднеобразовательных школ в Сырдарьинской области Узбекистана компьютерным оборудованием".

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