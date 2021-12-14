



Погода в Узбекистане на 15 декабря



ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 декабря, погода по прогнозам синоптиков: 14-15 декабря текущего года на территорию Узбекистана продолжится вынос влажного воздуха с районов Каспийского моря с последующим вторжением холодной воздушной массы с районов Урала.



14 декабря по республике временами пройдут осадки (дождь, с переходом в снег).



По республике ожидается понижение температуры воздуха на 8-10° ниже нормы.



14-15 декабря температура воздуха понизится ночью до 3-8° мороза, днем до 0-5° тепла, по северу ночью до 7-12° мороза, местами до 14-16° мороза, днем до 3° мороза-2° тепла. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

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