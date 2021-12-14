В Ташкент прибыла с визитом делегация США

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация во главе с помощником Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу.

Целью визита является участие в первом (инаугурационном) заседании Диалога стратегического партнерства между Узбекистаном и США в Ташкенте.

Заседание проводится в соответствии с достигнутыми на высшем уровне договоренностями с целью обсуждения приоритетных вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, обеспечения безопасности, инвестиций, человеческого измерения, банков и финансов, науки, образования, культуры, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, а также с другими странами Центральной Азии в формате "С5+1".

Также были рассмотрены предложения по запуску переговорного процесса по заключению Соглашений о взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

В тот же день была проведена встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и главы американской делегации, которая была посвящена практическим аспектам реализации вопросов повестки дня.

УЗИНФОРМ