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 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
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 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
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В Ташкенте прошел форум бизнес-омбудсманов Европы и Азии
15.12.2021 09:25

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 14 декабря в Ташкенте был проведен Международный форум уполномоченных по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсманов) Европы и Азии, который проходил в гибридном формате под лозунгом "Межрегиональное взаимодействие по защите прав бизнеса".

В мероприятии приняли участие бизнес-омбудсманы Узбекистана, России, Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Польши и Украины, а также руководители представительств ОБСЕ в Узбекистане, ОЭСР, ЕБРР, GIZ (Германия), Cовета Европы, ООН, Агентства США по международному развитию (USAID), Японского агентства международного сотрудничества (JICA), Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), руководство профильных министерств и ведомств, международные эксперты и общественные деятели, представители некоммерческих негосударственных организаций, частного сектора, а также журналисты.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов выработки совместных мер по расширению межрегионального сотрудничества между бизнес-омбудсманами Европы и Азии, консолидации их усилий по совершенствованию деловой среды, улучшению инвестиционного климата, усилению государственной поддержки субъектов предпринимательства, снижению давления на бизнес, устранению правовых барьеров, а также обмену опытом и сформированной практикой в области защиты прав предпринимателей и решения проблем, с которыми они столкнулись во время пандемии и в постковидный период.

На церемонии открытия форума выступил заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана СардорУмурзаков, который в своей речи отметил значимость и эффективность проводимых в стране комплексных реформ, направленных на либерализацию экономики, развитие предпринимательства, обеспечение верховенства закона, противодействие коррупции и обеспечение прозрачности деловой среды.

Также он озвучил достигнутые в данных направлениях результаты: так, в частности по оценкам Европейского банка реконструкции и развития Узбекистан обладает самой быстрорастущей экономикой в ​​регионе с прогнозом роста ВВП в размере 6,3 процентов к концу 2021 года и 6,1 процентов в 2022 году, международное рейтинговое агентство Moody's впервые присвоило Узбекистану рейтинг «положительный», в текущем году Узбекистан обрел статус страны-бенефициара Всеобщей системы преференций плюс ЕС (GSP+) и стал первой страной, присоединившейся к Расширенной схеме Всеобщей системы преференций Великобритании (GSP EF). Также, впервые в истории страны, Узбекистан был избран членом Совета ООН по правам человека и занял 44-е место в Международном индексе открытых данных, поднявшись на 125 позиций.

Министр подчеркнул приверженность страны курсу необратимых реформ, направленных на дальнейшую демократизацию общества и формирование свободной рыночной экономики, а также выразил готовность правительства оказывать всемерную поддержку инвесторам, предпринимателям и экспортерам, непосредственно участвуя в устранении барьеров для развития бизнеса и решении возникающих проблем.

В рамках работы форума также был проведен ряд тематических сессий, в ходе которых были обсуждены зарубежные практики обеспечения защиты бизнеса и механизмы практической поддержки предпринимателей в постковидный период.

По итогам мероприятия была подписана Ташкентская декларация Форума Уполномоченных по защите прав предпринимателей Европы и Азии, определяющая основные принципы сотрудничества в сферах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, поддержки развития бизнеса, а также международного сотрудничества.

Согласно Декларации, также создается Консультативный комитет уполномоченных по защите прав предпринимателей, который призван стать эффективной постоянно действующей платформой взаимодействия бизнес-омбудсманов Европы и Азии.
 

УЗИНФОРМ

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