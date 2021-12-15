advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
15.12.2021 / 18:33 msk / 20:33 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Вадим Бровцев: решение проблем экологии требует системного подхода
15.12.2021 11:29

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Экологические проблемы начинают перерастать в проблемы «безопасности развития человечества в целом». К решению этих проблем необходимо подходить не фрагментарно, а системно и комплексно. Требуются общие «сбалансированные и безотлагательные» меры по оздоровлению среды обитания людей. Такое мнение высказано в статье Вадима Бровцева «Экологические проблемы человечества и современная Россия», опубликованной в «Независимой газете».

Вадим Бровцев – политик, экономист и общественный деятель. С 5 августа 2009 года до 26 апреля 2012 года он возглавлял Правительство Республики Южная Осетия, а в период с 11 декабря 2011 года до 19 апреля 2012 года также исполнял обязанности Президента РЮО.

Как отмечается в статье «НГ», на прошедшем в ноябре 2021 года в Глазго климатическом саммите СОР26 с участием 120 глав государств и правительств были обозначены две важнейшие для человечества проблемы. Первая и всеобщая проблема - планета нуждается в экологическом оздоровлении. Вторая проблема - необходимо координировать усилия по защите окружающей среды не на словах, а на деле.

По мнению автора статьи, главным итогом COP26 стало то, что почти во всех странах мира реально осознали факт «наступающей катастрофы», которая связана с изменением климата и загрязнением окружающей среды.

В публикации также отмечается, что на саммите в Шотландии была принята «Декларация Глазго по лесам и землепользованию», обсуждались экологические аспекты проблем энергетической и продовольственной безопасности.

Настало время вывести на самый высокий международный уровень вопрос о формировании системы «глобального энергетического баланса», переводить решение этого вопроса в практическую плоскость.

Экологическая культура – тот фактор, который должен в существенной степени подключить к делу оздоровления окружающей среды самих граждан, независимо от их национальности, религии, пола, возраста, места проживания.

Особое внимание в статье Вадима Бровцева уделено проблемам экологической безопасности России, где эти проблемы имеют «исключительно важное значение» в силу территориальных особенностей, географической и климатической специфики страны. На одной шестой части суши расположены 20% лесных массивов планетов и крупнейший на планете резервуар чистой пресной воды – озеро Байкал.

За последние годы в России участились лесные пожары. Температура окружающей среды на территории РФ повышается в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, отметил Президент России Владимир Путин.

Накануне COP26 секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев дал интервью газете «Комсомольская правда». В интервью, опубликованном под заголовком «Зеленая» энергетика не должна становиться орудием вмешательства Запада в дела других стран», особое внимание акцентировалось на проблеме рационального землепользования в контексте развития гелиоэнергетики.

Вадим Бровцева также напоминает, что в России в рамках национального проекта «Экология» создается не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью до 5 миллионов гектаров.  

«Убежден, сохранение лесов и других природных систем является одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов», - отметил Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам климатического саммита в Глазго.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Республики Узбекистан и Соединенных Штатов Америки по итогам инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства
Обзор прессы с 13 по 19 декабря
15.12.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Обзор прессы с 6 по 12 декабря
11.12.2021
Выступление министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова на второй министерской встрече в формате "Италия – Центральная Азия"
Обзор прессы с 6 по 12 декабря
09.12.2021
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 15-м саммите Организации экономического сотрудничества
Обзор прессы с 22 по 28 ноября
29.11.2021
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ