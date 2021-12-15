Вадим Бровцев: решение проблем экологии требует системного подхода

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. Экологические проблемы начинают перерастать в проблемы «безопасности развития человечества в целом». К решению этих проблем необходимо подходить не фрагментарно, а системно и комплексно. Требуются общие «сбалансированные и безотлагательные» меры по оздоровлению среды обитания людей. Такое мнение высказано в статье Вадима Бровцева «Экологические проблемы человечества и современная Россия», опубликованной в «Независимой газете».



Вадим Бровцев – политик, экономист и общественный деятель. С 5 августа 2009 года до 26 апреля 2012 года он возглавлял Правительство Республики Южная Осетия, а в период с 11 декабря 2011 года до 19 апреля 2012 года также исполнял обязанности Президента РЮО.



Как отмечается в статье «НГ», на прошедшем в ноябре 2021 года в Глазго климатическом саммите СОР26 с участием 120 глав государств и правительств были обозначены две важнейшие для человечества проблемы. Первая и всеобщая проблема - планета нуждается в экологическом оздоровлении. Вторая проблема - необходимо координировать усилия по защите окружающей среды не на словах, а на деле.



По мнению автора статьи, главным итогом COP26 стало то, что почти во всех странах мира реально осознали факт «наступающей катастрофы», которая связана с изменением климата и загрязнением окружающей среды.



В публикации также отмечается, что на саммите в Шотландии была принята «Декларация Глазго по лесам и землепользованию», обсуждались экологические аспекты проблем энергетической и продовольственной безопасности.

Настало время вывести на самый высокий международный уровень вопрос о формировании системы «глобального энергетического баланса», переводить решение этого вопроса в практическую плоскость.



Экологическая культура – тот фактор, который должен в существенной степени подключить к делу оздоровления окружающей среды самих граждан, независимо от их национальности, религии, пола, возраста, места проживания.



Особое внимание в статье Вадима Бровцева уделено проблемам экологической безопасности России, где эти проблемы имеют «исключительно важное значение» в силу территориальных особенностей, географической и климатической специфики страны. На одной шестой части суши расположены 20% лесных массивов планетов и крупнейший на планете резервуар чистой пресной воды – озеро Байкал.



За последние годы в России участились лесные пожары. Температура окружающей среды на территории РФ повышается в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, отметил Президент России Владимир Путин.



Накануне COP26 секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев дал интервью газете «Комсомольская правда». В интервью, опубликованном под заголовком «Зеленая» энергетика не должна становиться орудием вмешательства Запада в дела других стран», особое внимание акцентировалось на проблеме рационального землепользования в контексте развития гелиоэнергетики.



Вадим Бровцева также напоминает, что в России в рамках национального проекта «Экология» создается не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью до 5 миллионов гектаров.



«Убежден, сохранение лесов и других природных систем является одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов», - отметил Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам климатического саммита в Глазго.

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