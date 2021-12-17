Продолжается визит главы Узбекистана в Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. 16 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках первого дня государственного визита в Республику Корея провел встречу с заместителем премьер-министра Республики Корея Хонг Нам Ки и другими официальными лицами, которые встретили его в аэропорту.

Сегодня утром глава Узбекистана посетил Сеульское национальное кладбище и отдал дань уважения памяти павших за свободу и независимость Кореи.

Прибывшие в составе узбекской делегации руководители министерств и ведомств также провели ряд запланированных мероприятий с южнокорейскими коллегами.

Так, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провел встречи с заместителем премьер-министра – министром экономики и финансов Республики Корея Хонг Нам Ки и президентом Корейского агентства международного сотрудничества KOICA Сон Хьюк Санг.

В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, инвестиций, энергетики, транспорта, геологии, электротехники, фармацевтики и здравоохранения, науки, образования и культуры, информационных технологий, ядерной медицины, биофармацевтики, электроники и инфраструктурного развития, коммунального, сельского и водного хозяйства, экологии, сельскохозяйственного машиностроения и развития электротранспорта.

По итогам встреч была подписана Программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества KOICA на 2022-2024 годы, предусматривающая реализацию новых грантовых проектов в сферах дошкольного и профессионального образования, цифровизации, химии, развития предпринимательства, экологии, озеленения и борьбы с опустыниванием, а также здравоохранения.

Кроме того, Сардор Умурзаков вручил вице-президенту Корейско-узбекской бизнес-ассоциации (КУБА) Ким Чанг Кеону орден "Дустлик" за заслуги в налаживании двусторонних связей и укреплению сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.

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