Делегация Узбекистана отправилась в Пакистан

Делегация Узбекистана отправилась в Пакистан18.12.2021 15:49
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана отправилась с визитом в Исламскую Республику Пакистан.
Целью поездки является участие в предстоящем в Исламабаде внеочередном заседании Совета Министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества, которое посвящено вопросам оказания гуманитарной поддержки Афганистану.
В рамках пребывания в пакистанской столице делегация провела встречи с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки и министром иностранных дел Пакистана Шах Махмудом Курейши.
УЗИНФОРМ