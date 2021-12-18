



Делегация Узбекистана отправилась в Пакистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана отправилась с визитом в Исламскую Республику Пакистан. Целью поездки является участие в предстоящем в Исламабаде внеочередном заседании Совета Министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества, которое посвящено вопросам оказания гуманитарной поддержки Афганистану. В рамках пребывания в пакистанской столице делегация провела встречи с и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки и министром иностранных дел Пакистана Шах Махмудом Курейши. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи