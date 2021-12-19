Глава МИД Узбекистана отправился в Индию

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отбыл с двухдневным визитом в Республику Индия.

Целью поездки является участие в проходящей в Нью-Дели 3-й министерской встрече Диалога "Индия-Центральная Азия", которая организована с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества стран Центральноазиатского региона и Индии в сферах политики, обеспечения безопасности, торговли, экономики, науки, образования, культуры, транспорта и связи, информационных технологий и других.

В тот же день Абдулазиз Камилов провел встречу с министром иностранных дел Индии Субрахманиямом Джайшанкаром.

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