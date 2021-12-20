



Погода в Узбекистане на 21 декабря



ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 16-18° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен дождь, туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

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