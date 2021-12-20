Погода в Узбекистане на 21 декабря

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021
Архив голосований
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|36.7% (82)
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|Положительно
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|15.6% (35)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|25.4% (57)
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|Нейтрально
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|5.4% (12)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|9.8% (22)
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|Отрицательно
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|7.1% (16)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 224
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 21 декабря20.12.2021 11:33
ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 16-18° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, местами возможен дождь, туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру местами возможен дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами возможны сильные. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, усиление ветра до 17-22 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.
УЗИНФОРМ