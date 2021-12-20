



Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 197268 заболевших



ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 12 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 197 тысяч 268 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1461 человек.



Число случаев заражения за последние 28 дней - 5 тысяч 740, смертность за тот же период - 83 человека. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи