Делегация Узбекистана посетила Великобританию

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана предприняла визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Целью поездки явилось участие в прошедших в Лондоне двусторонних политических консультациях по линии МИД, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Великобритании в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Также делегация провела встречи с заместителем министра по делам Южной Азии и Содружества лордом Т.Ахмадом, заместителем министра по международной торговле лордом Дж.Гримстоуном, главой Комитета Палаты общин по международным делам Т.Тугендхатом, лордами А.Карлайлом, П.Лилли, Дж.Вейверли, баронессой А.Сатти и посетила Оксфорд, где прошли встречи с проректором Оксфордского университета М.Уильямсом и директором Оксфордского центра исламских исследований Ф.Низами.

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