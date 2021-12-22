



Погода в Узбекистане на 23 декабря



ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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