Погода в Узбекистане на 23 декабря

Погода в Узбекистане на 23 декабря22.12.2021 11:33
ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, ночью и утром местами небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.
УЗИНФОРМ