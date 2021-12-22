Обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества Узбекистана и Ирана

Обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества Узбекистана и Ирана22.12.2021 18:07
ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел онлайн-переговоры с вице-президентом по экономическим вопросам Исламской Республики Иран Мохсеном Резайи.
Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, производства строительных материалов, строительства, сельского хозяйства, рыбоводства, фармацевтики, электротехники, химической и легкой промышленности, транспорта и логистики.
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