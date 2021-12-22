



Обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества Узбекистана и Ирана



ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел онлайн-переговоры с вице-президентом по экономическим вопросам Исламской Республики Иран Мохсеном Резайи. Переговоры были организованы с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, производства строительных материалов, строительства, сельского хозяйства, рыбоводства, фармацевтики, электротехники, химической и легкой промышленности, транспорта и логистики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи