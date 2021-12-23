В Афганистан доставлен гуманитарный груз из Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в город Мазари-Шариф в Афганистане прибыл поезд с гуманитарным грузом из Узбекистана.



Груз, состоящий из муки, риса, сахара, продуктов питания, товаров первой необходимости, одежды, текстильной продукции и угля общим весом более 4 тысяч тонн, был передан в ходе торжественной церемонии в качестве гуманитарной помощи афганскому народу с целью предотвращения массового голода в стране, гуманитарного и продовольственного кризиса.

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