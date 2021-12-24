Проведены переговоры глав Узбекистана и Азербайджана

Проведены переговоры глав Узбекистана и Азербайджана24.12.2021 15:12
ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с юбилеем (азербайджанскому лидеру исполнилось 60 лет), после чего стороны рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
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