



Делегация Узбекистана завершила визит в Таджикистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация Узбекистана завершила визит в Республику Таджикистан. Целью поездки явилось участие в прошедшем 20-25 декабря в Душанбе очередном заседании совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии. В ходе переговоров стороны подвели итоги топографо-геодезических, аэрофотосъемочных и демаркационных работ на узбекско-таджикской государственной границе за уходящий год и согласовали план-график встреч рабочих групп на 2022 год. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи