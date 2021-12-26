Глава Узбекистана провел церемонию открытия нового завода

КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с визитом в Кашкадарьинскую область страны.

Целью поездки явилось участие в церемонии ввода в строй завода "Uzbekistan GTL", на котором будет производиться жидкое синтетическое топливо на основе очищенного метана Шуртанского газохимического комплекса.

Стоимость реализации проекта составила 3 миллиарда 420 миллионов долларов США, площадь сооружений - 135 гектаров.Завод способен перерабатывать в год 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производить 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонны дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа. За счет выпуска этой продукции импортозамещение составит 500 миллионов долларов в год, будут обеспечены экспорт на 200 миллионов долларов и налоговые поступления в бюджет на 2 триллиона сумов. Из пара, создаваемого работой завода, будет вырабатываться 650 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

Также в рамках церемонии глава государства дал старт проекту по трехкратному увеличению производственной мощности Шуртанского газохимического комплекса. Новое предприятие стоимостью 1 миллиард 800 миллионов долларов будет возведено рядом с заводом Uzbekistan GTL. За счет переработки 430 тысяч тонн нафты в год будет изготавливаться 380 тысяч тонн полиэтилена и полипропилена. Будет создано еще около 1000 рабочих мест.

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