



Глава государства аккредитовал зарубежных послов



ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию принятия верительных грамот послов иностранных государств. В церемонии аккредитации приняли участие главы дипломатических миссий Латвийской Республики Рейнис Трокши, Венгрии Дьюла Ковач, Французской Республики Орелия Бушез и Королевства Саудовская Аравия Юсуф аль-Утайби. Президент Узбекистана поздравил послов со вступлением в должность и рассказал им об основных направлениях внутренней и внешней политики страны. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи