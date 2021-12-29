Глава Узбекистана возвратился в Ташкент

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил поездку в Санкт-Петербург (Россия), чтобы принять участие в неформальной встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств.

В ходе саммита, в котором также приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и премьер-министр Армении Никол Пашинян, обсуждались итоги деятельности по развитию регионального сотрудничества за уходящий год, были поставлены задачи по дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия.

Актуальными направлениями сотрудничества были названы политика и обеспечение безопасности, развитие торгово-экономических связей, меры по улучшению эпидемиологической ситуации, укрепление транспортной взаимосвязанности, устойчивое "зеленое" развитие, обеспечение продовольственной безопасности и ряд других.

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