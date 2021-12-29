Вадим Бровцев о главных внешнеполитических аспектах пресс-конференции Президента России

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. Вадим Владимирович Бровцев, председатель правительства Республики Южная Осетия в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг., политик, экономист и общественный деятель.

Известное изречение российского дипломата А.М. Горчакова «Россия сосредотачивается» не случайно прозвучало на Большой пресс-конференции Президента России Владимира Владимировича Путина 23 декабря 2021 года. Фактически весь внешнеполитический лейтмотив мероприятия был посвящен разъяснению широким кругам общественности позиции России по важнейшим вопросам современного геополитического развития. Все это происходило предельно открыто, толерантно, но в достаточно жестких и дедуктивно выдержанных формах и методах подачи.



Актуальность рассматриваемых проблем не вызывает сомнения, поскольку сложившиеся в мире социально-экономические, политические и гуманитарные отношения в настоящее время претерпевают существенные изменения.



По вопросам внешней политики на пресс-конференции отчетливо была разъяснена позиция России преимущественно по двум основополагающим тенденциям в современных международных отношениях.



Первая тенденция. Усиление агрессивности так называемого «коллективного Запада», включая расширение НАТО на Восток. Такая проблема – не новая. Критическое отношение к ней уже неоднократно высказывалось на разных уровнях. Но процесс окружения России военными базами НАТО продолжается, и вполне очевидно, что пришел к тому состоянию, когда назрела уже необходимость давать ему более жесткий отпор. «Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?», – специально отметил Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Скай Ньюз» о том, что «Запад не может понять о России или о Ваших намерениях?».



На пресс-конференции в предельно доступных формах были разъяснены позиции России в отношении «собственной» и «коллективной безопасности» и их конструктивная направленность.



Как известно, за неделю до пресс-конференции были обнародованы тексты российских проектов документов по обеспечению правовых гарантий со стороны США и НАТО. В первом проекте: «Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности» речь идет об исключении дальнейшего расширения НАТО и присоединении к альянсу Украины; о запрещении размещать дополнительные военные вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 года, кроме исключительных случаев, с согласия России и членов НАТО. Акцентируется внимание на необходимости отказа от любой деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, в Центральной Азии. Предлагается не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны; не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях. Специально указывается на необходимость подтверждения того, что стороны не рассматривают друг друга как противника. Предлагается закрепить договоренность решать все споры мирно и воздерживаться от применения силы. И, более того, дать взаимные обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза друг другу.



Во втором документе: «Соглашение о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора» предлагаются также ряд конструктивных мер, направленных на укрепление международного мира и коллективной безопасности. Среди предложенного наибольший интерес у международной общественности вызвало следующее: предложения к США исключить «дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран»; «США взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество». В документе речь также идет и о том, чтобы воздерживаться от полетов стратегических бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, а также воздерживаться от присутствия боевых кораблей в районах, вне национальных вод, откуда они могут поражать цели другой стороны, не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и т.п.



Следует специально обратить внимание на то, что российские проекты являются ответом на предложения Президента США Дж. Байдена, высказать предложения по вопросам достижения стратегической стабильности, включая озабоченности, связанные с нарастанием угроз со стороны Украины. «Он (Президент Байден) предложил, мы ответили, на мой взгляд, очень конструктивно и быстро. – Отметил на пресс-конференции Владимир Путин. – Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: я Вам обещаю, в ближайшее время мы направим свои предложения. И мы сделали это, мы направили – и в США, и в НАТО. Мы готовы и на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что это первая позитивная реакция и анонсирование возможного начала работы в ближайшее время, в первых числах января, позволит нам двигаться вперед».



Проблема международной безопасности является всеохватывающей. В то же время для России безопасность своего развития имеет исключительно важное значение, поскольку историческая ретроспектива свидетельствует, что всегда наибольшие разрушения в последние столетия приносила России агрессия стран именно с Западной Европы и именно в то время, когда страны Западной Европы объединялись. Так, 1612 год – война с польскими агрессорами под духовным патронатом католической Европы, завершившаяся полной победой России. 1709 год – война со Швецией, завоевавшей и объединившей ресурсы значительной части Европы того времени. Эта война также завершилась полной победой России в битве под Полтавой. 1812 год – война объединенной Европы во главе с Наполеоном, широко известная по Бородинскому сражению, сожжению Москвы и разрушениям других русских городов. Эта война завершилась полным разгромом французской армии и ее союзников. 1854-1856 годы – Крымская война и война коалиции европейских государств против России по широкому фронту ее территории. Всему миру известна героическая оборона Севастополя и последствия этой интервенции. 1941-1945 годы – война гитлеровской Германии, силой объединившей ресурсы всей Европы против Советского Союза. Великая Отечественная война завершилась полной победой над фашистской Германией и ее союзниками.



1991 год – «геополитическая катастрофа», развал Советского Союза, последствия которого не преодолены до настоящего времени. Эта «катастрофа» также инициирована прежде всего «коллективным Западом». По словам ведущего на то время идеолога США Збигнева Бжезинского «Поражение Советского Союза – было результатом сорокалетних двухпартийных усилий, предпринимавшихся в течение президентства Гарри Трумэна, Дуайта Эйзенхауэра, Джона Кеннеди, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера, Рональда Рейгана и Джорджа Г.У. Буша. Каждый американский президент по-своему внес существенный вклад в такой исход дела. Но делали это и другие фигуры – такие, как Папа Иоанн Павел II, лидер польского движения «Солидарность» Лех Валенса…».



Все выше сказанное, дает более чем убедительные основания беспокоиться России о своей безопасности с учетом нынешних реалий расширения НАТО на Восток и других, явно недружественных акций «объединившегося Запада», в том числе в контексте всей исторической ретроспективы развития наших взаимоотношений.



Вторая тенденция. Конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество России на международной арене. Прежде всего, на пресс-конференции было отмечено существенное расширение межгосударственных отношений с Китайской Народной Республикой.



Китай, как известно, является безусловным лидером как развития азиатской, так и мировой экономики. КНР граничит непосредственно с Россией. В настоящее время между двумя странами сложились объективные предпосылки для сотрудничества во всей системе социально-экономических, политических и гуманитарных взаимоотношений.



Отвечая на вопрос представителя китайского информационного агентства «Синьхуа», Президент РФ Владимир Путин широко изложил основные направления современного российско-китайского сотрудничества – от экономики до культуры. Специально при этом было обращено внимание на вопросы безопасности, которые в последнее время все больше способствуют стабилизации международных отношений. «Мы сотрудничаем в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объёме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе сегодня отдельные высокотехнологичные виды вооружения. Мы работаем в космосе, мы работаем в сфере авиации, причём и по самолётам, и по вертолётам. Ну и, наконец, мы развиваем и сотрудничество между вооружёнными силами: это и совместные учения, это участие в международных военных играх, это совместное патрулирование на море и в воздухе. Это абсолютно всеобъемлющее партнёрство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов, во всяком случае, между Россией и Китаем. И эта работа, эта напряжённая ежедневная работа идёт на пользу как китайскому, так и российскому народу и является, конечно, серьёзным стабилизирующим фактором на международной арене», – отметил Президент России.



Вопросы конструктивного сотрудничества России с другими странами и, прежде всего, в сфере социально-экономических отношений поднимались на пресс-конференциях часто. В данном контексте речь шла о соответствующих взаимоотношениях с Казахстаном, Афганистаном, Италией, Белоруссией, странами Евросоюза.



В частности, особое внимание было уделено сотрудничеству России в области газообеспечения европейских стран. Как известно, в этой сфере в странах Евросоюза в настоящее время возник острейший газовый кризис. И в этом в большинстве случаев со стороны Запада упрямо высказывается обвинение в адрес «Газпрома» и вообще России. В данной связи Владимир Путин дал развернутый ответ, рассказав о формах и методах сотрудничества в энергетической сфере России с Западом, которые всегда носили взаимовыгодный характер. Было отмечено, что «Газпром» в настоящее время, как и ранее, поставляет весь объем, который запрашивают покупатели газа на Западе по имеющимся контрактам. «Мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, – объяснил Президент, – а цена в три, четыре, шесть, в семь раз дешевле, чем на споте». Более того, как известно, «Газпром» увеличивает поставку по мере запросов покупателей. Россия является фактически единственной страной, кто ведет себя таким образом на этом рынке, выполняя абсолютно все свои обязательства по имеющимся контрактам. Получив, в свою очередь, газ из России, его покупатели в дальнейшем с ним распоряжаются, как, естественно, со своим, и перепродают по всей Европе по заоблачным ценам, которые иногда многократно превышают первоначальную. «Проблемы, которые они создали сами себе, – отметил Владимир Путин, отвечая на вопросы корреспондента «Первого канала», – должны ими и решаться, а мы готовы помочь».



Специально было обращено внимание будущему Донбасса. Здесь, еще раз, была подчеркнута твердая позиция Российской Федерации, которая основывается на том, что будущее Донбасса должны определять сами люди, которые живут в Донбассе, и альтернативы этому быть не может. Механизмом решения таких вопросов есть Минские соглашения, альтернативы которым также в настоящее время нет.



На конкретных фактах было обращено внимание на невыполнении именно Украиной Минских соглашений и продолжении ею ведения военных действий против собственного же народа. А в отношении непосредственно Украины было сказано, что проблемы здесь нет: «Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причём, что называется, любой ценой, идём на всё практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством – с учётом того, что они делают? Практически невозможно. Но мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и Конституции Украины, или просто убийства на улице.»



Также Президент России Владимир Путин напомнил: «…что произошло (на Украине – прим. Вадима Бровцева) в 2014 году? Госпереворот кровавый, людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто прав, кто виноват. <…>. Так действующий тогда Президент Янукович – он же со всем согласился. Три министра иностранных дел – Польши, ФРГ и Франции – дали гарантии мирного развития ситуации и мирного процесса. Я разговаривал тогда с Президентом США по его инициативе. Он меня попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день, через два – госпереворот. Зачем? Ответа нет. Ну зачем? Президент Янукович и так со всем согласился, он готов был уйти хоть завтра от власти. Выборы – победа оппозиции была неминуема, это все прекрасно понимали. Ну зачем это сделали?»



На пресс-конференции также затрагивался вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии. Вопрос был поставлен в плоскости того: «когда граждане России и Белоруссии почувствуют результаты «дорожной карты» союзного государства?». В данной связи Президент ответил, что в настоящее время строится союзное государство, уровень интеграции в котором все еще ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. В то же время предпринимаемые шаги в социально-экономической, политической и гуманитарной сферах в существенной степени расширяют такое сотрудничество. Этот процесс идет спокойно, и строится на взаимовыгодных принципах. Было сказано, что в ближайшее время результаты такого сотрудничества граждане союзного государства будут ощущать на практике реально.



В целом, на состоявшейся пресс-конференции Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина 23 декабря 2021 года в контексте международных отношений было рассмотрено преимущественно две тенденции, определяющие соответствующую политику Российской Федерации. Это прежде всего создание системы собственной безопасности от внешних угроз и расширение конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества с другими странами. Именно на этих вопросах во внешней политике Россия и «сосредотачивается» в настоящее время.

Вадим Бровцев

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