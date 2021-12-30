Узбекистан и Кыргызстан провели первое заседание Фонда развития

ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря в ведомстве внешней торговли Узбекистана в формате видеоконференции было организовано первое заседание Узбекско-кыргызского фонда развития.

Повестка дня заседания включала рассмотрение организационных вопросов деятельности фонда, обсуждение практических аспектов дальнейшей работы, финансирования перспективных инвестиционных проектов. В частности, были рассмотрены и утверждены организационная структура, бюджет фонда, а также ряд внутренних нормативных документов, определяющих порядок работы, инвестиционную, кредитную и учетную политики фонда.

Приоритетной задачей деятельности Фонда было названо финансирование инвестиционных проектов, направленных на реализацию совместных производств в сферах сельского хозяйства, промышленности, а также транспорта и логистики.

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