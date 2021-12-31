Новый посол Узбекистана отбывает в Китай

ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря Кенгаш Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан утвердил назначение Фархода Арзиева Чрезвычайным и Полномочным Послом в Китайской Народной Республике.

По информации внешнеполитического ведомства, Ф.Арзиев пребывает на дипломатической службе с 2002 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате Министерства и загранучреждениях Узбекистана.

В 2014-2017 годах – советник Посольства Республики Узбекистан в Федеративной Республике Германия.

В 2017-2020 годах – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Индия и Народной Республике Бангладеш (с резиденцией в г.Дели).

В 2020-2021 годах занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан.

Владеет русским, английским и немецким языками.

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