Глава государства поздравил узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат мирзиёепв выступил с обращением к гражданам страны и соотечественникам по случаю празднования Нового года.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю всех вас, весь наш многонациональный народ с новым - 2022 годом.

В эти радостные минуты желаю всем вам здоровья, мира и благополучия!

Сегодня, на пороге Нового года, мы с благодарностью провожаем год уходящий.

Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения оставил яркий след в нашей жизни.

Мы вместе сделали очень многое. Несмотря на последствия пандемии и глобального кризиса, в стране обеспечен высокий экономический рост. Создано множество предприятий, кластеров и технопарков, современная инфраструктура.

Вводятся новое жилье, детские сады, школы и вузы, объекты здравоохранения, культуры и спорта.

Ускоренно развивается предпринимательство, в том числе среди женщин и молодежи. Наши трудолюбивые дехкане и фермеры вырастили в уходящем году богатый урожай.

Благоустраиваются города и села – формируется неповторимый облик Нового Узбекистана.

Радует своими достижениями наша целеустремленная молодежь. Растет авторитет страны в мировом сообществе. Пользуясь случаем, поздравляю наших зарубежных партнеров, народы всех стран с Новым годом, желаю им мира и процветания.

Дорогие друзья!

Наши реформы приобрели необратимый характер. В целях их углубления мы разработали Стратегию развития Нового Узбекистана. Ее главный принцип - "Во имя чести и достоинства человека".

Чтобы дать название следующему году, мы изучили пожелания и предложения широкой общественности.

Исходя из этих мнений предлагаю объявить 2022 год в нашей стране "Годом обеспечения интересов человека и развития махалли".

Для нас это прежде всего обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана.

Решающее значение в этом имеет махалля - основа нашего общества.

Действительно, мир в махалле - это мир во всей стране.

Процветающая махалля - это процветающая страна.

Поэтому впредь основным критерием станет эффективная работа в каждой махалле.

Самая главная задача для нас - обеспечение мира и стабильности.

В 2022 году в центре нашего внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест. Продолжим работу по повышению доходов населения, размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.

Будут задействованы все ресурсы для развития социальной сферы, особенно систем здравоохранения, науки, образования и воспитания.

Как и прежде, особое внимание мы уделим поддержке наших уважаемых ветеранов войны и труда, женщин, молодежи, заботе о тех, кто нуждается в помощи.

Приоритетной останется задача благоустройства страны, строительства во всех регионах современного жилья, в частности, массивов "Новый Узбекистан".

Хочу заверить всех вас: мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы жизнь нашего народа стала еще более благополучной.

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим новым - 2022 годом.

Пусть Новый год принесет каждой семье, всему нашему народу здоровье, достаток и счастье!

Пусть процветает наш родной Узбекистан!

С Новым годом вас, дорогие друзья!".

УЗИНФОРМ