Глава государства поздравил узбекистанцев

Глава государства поздравил узбекистанцев01.01.2022 00:25
ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат мирзиёепв выступил с обращением к гражданам страны и соотечественникам по случаю празднования Нового года.
В обращении говорится:
"Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю всех вас, весь наш многонациональный народ с новым - 2022 годом.
В эти радостные минуты желаю всем вам здоровья, мира и благополучия!
Сегодня, на пороге Нового года, мы с благодарностью провожаем год уходящий.
Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения оставил яркий след в нашей жизни.
Мы вместе сделали очень многое. Несмотря на последствия пандемии и глобального кризиса, в стране обеспечен высокий экономический рост. Создано множество предприятий, кластеров и технопарков, современная инфраструктура.
Вводятся новое жилье, детские сады, школы и вузы, объекты здравоохранения, культуры и спорта.
Ускоренно развивается предпринимательство, в том числе среди женщин и молодежи. Наши трудолюбивые дехкане и фермеры вырастили в уходящем году богатый урожай.
Благоустраиваются города и села – формируется неповторимый облик Нового Узбекистана.
Радует своими достижениями наша целеустремленная молодежь. Растет авторитет страны в мировом сообществе. Пользуясь случаем, поздравляю наших зарубежных партнеров, народы всех стран с Новым годом, желаю им мира и процветания.
Дорогие друзья!
Наши реформы приобрели необратимый характер. В целях их углубления мы разработали Стратегию развития Нового Узбекистана. Ее главный принцип - "Во имя чести и достоинства человека".
Чтобы дать название следующему году, мы изучили пожелания и предложения широкой общественности.
Исходя из этих мнений предлагаю объявить 2022 год в нашей стране "Годом обеспечения интересов человека и развития махалли".
Для нас это прежде всего обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана.
Решающее значение в этом имеет махалля - основа нашего общества.
Действительно, мир в махалле - это мир во всей стране.
Процветающая махалля - это процветающая страна.
Поэтому впредь основным критерием станет эффективная работа в каждой махалле.
Самая главная задача для нас - обеспечение мира и стабильности.
В 2022 году в центре нашего внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест. Продолжим работу по повышению доходов населения, размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий.
Будут задействованы все ресурсы для развития социальной сферы, особенно систем здравоохранения, науки, образования и воспитания.
Как и прежде, особое внимание мы уделим поддержке наших уважаемых ветеранов войны и труда, женщин, молодежи, заботе о тех, кто нуждается в помощи.
Приоритетной останется задача благоустройства страны, строительства во всех регионах современного жилья, в частности, массивов "Новый Узбекистан".
Хочу заверить всех вас: мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы жизнь нашего народа стала еще более благополучной.
Дорогие соотечественники!
Еще раз от всей души поздравляю вас с наступающим новым - 2022 годом.
Пусть Новый год принесет каждой семье, всему нашему народу здоровье, достаток и счастье!
Пусть процветает наш родной Узбекистан!
С Новым годом вас, дорогие друзья!".
УЗИНФОРМ