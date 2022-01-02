



Погода в Узбекистане на 3 января



ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла; по северу пустынной зоны Навоийской области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.

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