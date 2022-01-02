Погода в Узбекистане на 3 января

Погода в Узбекистане на 3 января02.01.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла; по северу пустынной зоны Навоийской области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Возможен туман Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 18-23 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.
УЗИНФОРМ