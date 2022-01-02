Глава Узбекистана провел совещание с членами правительства

ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. 30 декабря Президент Узбекистана Шавкат мирзиёев провел совещание по видеоселекторной связи с членами правительства.

Повестка дня встречи включала обсуждение итогов работы всех отраслей народного хозяйства и коммунальной сферы за январь-декабрь минувшего года.

В частности, было озвучено, что в нынешнем году рост валового внутреннего продукта составил 7 процентов, промышленности – 9,5 процента, объема услуг – 9,5 процентов, строительства – 6 процентов, сельского хозяйства – 4 процента. Уровень инфляции зафиксирован ниже 10 процентов.

Объем экспорта составил 16,5 миллиарда долларов и вырос почти на 1,3 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом. Было запущено 318 крупных и 14 тысяч региональных проектов на общую 12,4 миллиарда долларов. Улучшились условия жизни и быта социально уязвимого населения.

Среди задач на 2022 год была обозначена цель обеспечить рост ВВП и промышленности более чем на 7 процентов, увеличение объема услуг на 30 процентов.

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