Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 199271 заболевших

ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 14 часов, число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 199 тысяч 271 человек. Число умерших от COVID-19 составило 1485 человек.



Число случаев заражения за последние 28 дней - 4 тысячи 626, смертность за тот же период - 64 человека.

В настоящее время число граждан, прошедших вакцинирование, составляет 11 миллионов 102 тысячи 403 человека (33,06% от общего числа населения).

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