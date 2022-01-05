



Погода в Узбекистане на 6 января



ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 6 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможны небольшие осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

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