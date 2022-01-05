В Ташкенте пребывает с визитом делегация КНР

ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация Китайской Народной Республики во главе со специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем.

Сегодня делегация посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где была принята министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели достижения сотрудничества между Узбекистаном и Китаем с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад, обсудили перспективы дальнейшего развития взаимодействия по приоритетным направлениям, как на двусторонней основе, так и и в сотрудничестве с другими странами Центральной Азии.

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