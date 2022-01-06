МИД Узбекистана выступил с заявлением в связи с беспорядками в Казахстане

ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. 5 января ведомство иностранных дел Узбекистана выпустило заявление в связи с событиями в Казахстане, где в городе Алматы происходят общественные беспорядки.

В заявлении говорится:

"В Узбекистане с тревогой воспринимают последние события в братском Казахстане и продолжают внимательно следить за развитием ситуации в стране.

Убеждены, что мудрый народ Казахстана сумеет не допустить эскалации нестабильности, избежать насилия и человеческих жертв.

Уверены, что казахстанцы обладают необходимой решимостью и волей для того, чтобы сохранить единство, восстановить мир и спокойствие в стране и самостоятельно преодолеть возникшие проблемы.

Узбекистан еще раз подтверждает свою неизменную поддержку народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности, благополучия нации и процветания страны."

УЗИНФОРМ