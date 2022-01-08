Ведомство внешней торговли Узбекистана подвело итоги года

ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. 5 января в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана было проведено совещание с участием представителей министерств и ведомств, на котором были рассмотрены итоги работы МИИВТ в минувшем году.

В частности, в ходе встречи было озвучено, что общий объем освоенных инвестиций составил 254 тлрн сумов с темпом роста в 109 процентов по отношению к 2020 году, из которых прямые иностранные инвестиции составили 8,6 млрд долларов. В отчетном периоде с рамках государственной Инвестиционной программы было реализовано 318 крупных инвестиционных проектов на сумму 5,9 млрд долларов, а в рамках региональных инвестиционных программ – 15 710 проектов на сумму 7,4 млрд долларов. Всего за счет реализации данных проектов было создано более 275 тысяч новых рабочих мест.

Также была изучена деятельность 2040 простаивающих и не загруженных в полной мере предприятий и предприняты конкретные меры по оказанию финансовой поддержки предпринимателям и решению имеющихся проблем. В результате этого на 1 908 предприятиях (94 процента) было налажено производство с полной загрузкой производственных мощностей, что позволило отечественной промышленности дополнительно произвести продукции на 4,1 трлн сумов, осуществить дополнительные экспортные поставки на сумму 184 млн долларов и восстановить около 25 тысяч рабочих мест. Также было введено в эксплуатацию 152 единицы неиспользуемого технологического оборудования, что в свою очередь позволило создать 1 257 новых рабочих мест.

Далее были заслушаны отчеты о предпринимаемых мерах по внедрению новой системы стимулирования инвестиционной деятельности и сопровождения реализации проектов, рассмотрены задачи по повышению экспортного потенциала и увеличению объёмов экспортируемой продукции в 2022 году.

Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с реализацией проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, ходу переговоров по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию, мерам по расширению транспортной инфраструктуры и наращиванию логистических мощностей в стране.

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