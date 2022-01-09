Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана с Индией и КНР

ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. 6 января в ведомстве внешней торговли Узбекистана в формате видеоконференции было проведено межведомственное совещание с участием представителей дипломатических представительств страны в Индии и Китайской Народной Республике.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с Индией и КНР в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, бизнеса, сельского хозяйства и других.

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