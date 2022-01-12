



Глава МИД Узбекистана принял участие во встрече СМИД Организации тюркских государств



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 11 января руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял онлайн-участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ)ю В заседании также приняли участие главы МИД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Туркменистана. На повестку дня встречи было вынесено рассмотрение текущей ситуации в Казахстане и вопросов обеспечения безопасности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи