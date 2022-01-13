



Глава МИД Узбекистана провел беседу с представителем Госдепартамента США



ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону с помощником Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу. В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям, график и повестку запланированных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи