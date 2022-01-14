



Погода в Узбекистане на 15 января



ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 января, погода по прогнозам синоптиков: 15-16 января текущего года на территорию Узбекистана через Туркменистан ожидается вынос теплого и влажного воздуха с районов Ирана с последующим вторжением относительно холодной воздушной массы с Поволжья.



15-16 января местами по республике ожидается усиление ветра:



по Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Ташкентской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областям до 17-22 м/с;



по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской областям до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с.



По Сурхандарьинской, Ферганской, Наманганской, Андижанской областям 18 января ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.



15-18 января по территории республики временами пройдут дожди, в горах осадки (дождь, снег), местами сильные. в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 12-14° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с, в отдельных районах Самаркандской, Джизакской областей возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с.Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.

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