



Глава государства поздравил военнослужащих



ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к служащим и ветеранам Вооруженных сил страны по случаю отмечаемого сегодня Дня защитников Родины. В поздравлении говорится: "Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы!



Служащие и ветераны Вооруженных Сил!



Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, посвятивших свою жизнь великому и благородному делу защиты родной страны, и в вашем лице весь наш многонациональный народ с 30-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.



В этот праздничный день мы еще глубже осознаем ценность и значение таких присущих нашему народу и все более утверждающихся в нашей жизни высоких качеств, как преданность Родине, мужество и отвага, и чествуем вас, доказывающих это на практике всей своей доблестной службой.



Мы глубоко чтим немеркнущую память о наших самоотверженных военнослужащих, геройски погибших при исполнении воинского долга.



Дорогие друзья!



За годы независимости армия Узбекистана прошла сложный и вместе с тем славный путь. Мы хорошо знаем и высоко ценим, что в непростой период становления молодого государства Вооруженные Силы стали надежным гарантом обеспечения нашей независимости, мирной и благополучной жизни, успешного осуществления демократических преобразований.



Благодаря проведенным в последние годы коренным реформам нам за исторически короткий период удалось создать мобильную и компактную национальную армию, способную надежно защищать суверенитет и территориальную целостность страны, неприкосновенность ее границ.



Заслуживает большого признания, что наши военнослужащие – физически развитые и духовно зрелые, обладающие современными знаниями, оружием и военной техникой, готовые преодолевать любые испытания и трудности во имя национальных интересов – принимают самое активное участие в этом историческом процессе, опираясь на богатое наследие нашего народа в военной сфере и достойно продолжая традиции таких великих полководцев, как Джалолиддин Мангуберды, Сахибкиран Амир Темур, Захириддин Мухаммад Бабур.



Не будет преувеличением сказать, что наши смелые и отважные воины, верные священной присяге – это настоящие патриоты, являющиеся надежным щитом родного Узбекистана.



Наш народ по праву гордится вами, своими храбрыми и мужественными сыновьями – защитниками Родины.



Уважаемые соотечественники!



В последние годы проводится огромная работа в рамках реализации благородной идеи "Народ и армия едины". Сегодня граждане нашей страны ощущают всестороннюю поддержку и помощь армии во всех сферах жизни. Такая сплоченность особенно ярко проявляется во время непростых испытаний – в период пандемии и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в деле защиты нашего самого дорогого достояния – мира и спокойствия.



Как известно, в настоящее время в ходе кардинальных реформ в обществе, в том числе в системе Вооруженных Сил, на первый план мы выдвинули важный принцип "Во имя чести и достоинства человека". На этой основе на новый уровень поднята работа по достойной оценке заслуг перед Родиной и народом всех военнослужащих национальной армии, уважаемых ветеранов, их материальному и моральному стимулированию, оказанию содействия в решении повседневных проблем, социальной защите их семей и детей.



Несомненно, такие масштабные изменения, охватившие все стороны нашей жизни, служат повышению престижа воинской службы, укреплению единства армии и народа, усилению у молодежи чувства гордости за национальную армию и уважения к славной профессии защитника Родины.



Дорогие соотечественники!



Эпоха глобализации и жесткой конкуренции, происходящие сегодня в мире, в том числе и в нашем регионе, различные вооруженные конфликты и противостояния, новые угрозы и вызовы ставят перед нами безотлагательные, актуальные задачи. В выполнении этих ответственных задач по обеспечению защиты мира и спокойствия в стране, конституционных прав и свобод граждан все больше возрастают роль и значение Вооруженных Сил, органов безопасности и правоохранительных структур.



С учетом этого в Стратегии развития Нового Узбекистана одним из приоритетных направлений определено дальнейшее укрепление обороноспособности страны и приумножение мощи Вооруженных Сил. Для реализации намеченных задач командному составу Вооруженных Сил нужно действовать в тесном сотрудничестве с органами государственной власти на местах и народом.



Важнейшим условием дальнейшего развития национальной армии остается повышение профессиональной подготовки военнослужащих, особенно командного состава. В этом направлении важно обеспечить высокую эффективность внедренной в Академии Вооруженных Сил новой системы подготовки офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил и аппаратов управлений военных округов, командиров бригад и их заместителей.



Особое внимание следует уделить последовательной реализации начатых реформ в системе военного образования и науки, максимальному сближению теории и практики в процессе подготовки военных кадров.



При разработке комплексных программ оснащения национальной армии современным вооружением и военной техникой необходимо учитывать особенности военных конфликтов, происходящих сегодня в разных регионах мира, приоритетные направления дальнейшего развития войск. В центре нашего внимания должны быть закупка самого необходимого вооружения и снаряжения, их использование вместе с новыми боевыми системами и совершенствование.



В нынешних условиях, когда в мировом информационном пространстве идет жесткая борьба, требованием времени становится выработка и реализация комплексных мер по обеспечению информационной безопасности на важных объектах.



Мы продолжим работу, направленную на повышение боевого духа, интеллектуального потенциала военнослужащих, воспитание населения, прежде всего молодежи, в военно-патриотическом духе, а также усиление социальной и правовой защиты военнослужащих, членов их семей и ветеранов Вооруженных Сил.



Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, служащие и ветераны Вооруженных Сил!



В этот славный праздник, особо отмечая вашу самоотверженность и огромные заслуги, мы еще раз с гордостью признаем, что благодаря вашим усилиям армия Узбекистана последовательно развивается, повышается ее боеспособность, укрепляется оборонная мощь страны, обеспечивается мирная жизнь нашего народа.



Пользуясь случаем, от всей души выражаю искреннюю благодарность вам, всем отважным сыновьям нашей страны, достойно выполняющим свой благородный и ответственный долг по защите Родины, их родителям и членам семей.



Еще раз сердечно поздравляю вас с 30-летием образования Вооруженных Сил Узбекистана и Днем защитников Родины.



Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия.



Новых успехов вам, сил и энергии в преданной службе на благо родного Узбекистана!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи